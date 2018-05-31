Выпущенная к ЧМ-2018 бутылка воды оказалась пожароопасной

Выпущенные к ЧМ-2018 по футболу бутылки воды «Святой источник» в форме мяча стали загораться; причиной стали физические особенности емкости, похожей на линзу.

Как сообщает «Фонтанка», об инцидентах с бутылкой сообщили читатели, которые купили новинку и поставили на пол. Когда на бутылку попали солнечные лучи, около бутыли появился дым и запахло паленым ламинатом. Выяснилось, что сфокусировавшись через наполненный водой пластиковый шар, световой пучок прожигает все, куда падает.

Позднее журналисты решил повторить «эксперимент» с бутылкой на мостовой набережной Фонтанки с бумагой, которая загорелась меньше, чем через минуту.

«Очевидно, что для запуска процесса без участия человека нужны лишь яркое солнце и случайность», – пишет издание.

По мнению ученых, выбранная производителем шарообразная форма наиболее огнеопасна и по сути, является линзой, описанной в школьном курсе физики.

Как заявили в компании IDS Borjomi, производящей воду в «огнеопасных» бутылках, шарообразная форма емкости соответствует всем принятым международным и отечественным нормам и стандартам.

Как заявила представитель компании Наталья Заславская, производитель гарантирует качество товара и безопасность при соблюдении рекомендуемых условий хранения.

«На каждой этикетке мы указываем: «Хранить в сухом затемненном проветриваемом помещении при температуре от +2 до +25 градусов Цельсия»», – прокомментировала Наталья Заславская.