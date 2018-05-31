Куйвашев предложил отменить прямые выборы мэра Нижнего Тагила

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес на рассмотрение Заксобрания региона законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила, сообщили в пресс-службе Заксобрания области.

Члены Комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области «единогласно приняли решение – рекомендовать парламенту принять законопроект (об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила) в трех чтениях», сказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Там отметили, что «законодательная инициатива губернатора Свердловской области предусматривает изменение порядка избрания главы Нижнего Тагила: представительный орган выбирает главу муниципалитета с полномочиями главы администрации из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по итогам конкурса».

Следующее рассмотрение законопроекта депутатами Законодательного собрания Свердловской области состоится 5 июня.

28 мая президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области 69-летнего Владимира Печеного, который возглавлял регион с 2013 года. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Ранее были отменены прямые выборы мэра Екатеринбурга. Евгений Ройзман 22 мая на заседании гордумы объявил об уходе в отставку с поста главы Екатеринбурга в знак протеста. В тот же день он подал официальное заявление. Депутаты 25 мая на внеочередном заседании приняли его отставку и внесли в городской Устав поправки, которые отменяли прямые выборы главы города.