Для успешных мэров открылась дорога в губернаторы

Взгляд
28 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 20:28  |  vz.ru
Разделы

Почему бензин в России всегда только дорожает

Дорогая нефть – благо для бюджета, но беда для автомобилистаФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Минфин наконец заметил то, на что в последние недели жалуются все автомобилисты, – существенный рост цен на бензин и дизтопливо. Называется и причина происходящего: повышение цен на нефть на мировом рынке, которое так радует российский бюджет. Однако действительно ли причина в этом – и что могло бы сделать правительство для сдерживания роста цен на топливо? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «уничтоженные боевики ИГИЛ» продолжают убивать российских военных

Сирийские артиллеристы отбивали атаки боевиков. Огнем батареи управляли российские советникиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Минобороны РФ подтвердило гибель четырех российских военных в ходе ночной атаки ИГИЛ на артиллерийскую батарею в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Игиловцы получают поддержку из «окончательно очищенного» от них Ирака, и россияне не первый раз оказываются под ударом именно в Дейр-эз-Зоре. Но атакуют их не только исламисты. Подробности...
Перейти а раздел…

Реставратор назвал невосстановимую часть «Ивана Грозного»

Полотно Ильи Репина неоднократно подвергалось покушениямФото: «Иван Грозный и сын его Иван
16 ноября 1581 года», И.Е. Репин
«Полотно и до этого было ужасное, хотя реконструировать сейчас можно все что угодно. Но мы не восстановим духовный темперамент автора, его видение мира», – сказал газете ВЗГЛЯД именитый художник-реставратор Александр Сапожников. Он уверен, что картина «Иван Грозный убивает своего сына», которую повредил вандал из Воронежа, будет восстановлена, но лишь технически. Подробности...
Перейти а раздел…

Российским подлодкам мешают действовать в Средиземном море

Российская «Варшавянка» проходит Босфор – и это не такая обыденная операция, как можно подуматьФото: Murad Sezer/Reuters
Сразу шесть подводных лодок поставлено за последние годы на Черноморский флот. Их боевая служба в Средиземном море в связи с операцией в Сирии приобретает особое значение. Однако мало кто помнит, что способность России распоряжаться этими лодками весьма ограниченна. А две из них в итоге даже никогда не были в Черном море. Как такое произошло и что с этим можно сделать? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

Егор Холмогоров, Публицист
Картина Репина «Сыноубийца», официальным названием которой в итоге стало «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», в очередной раз подтвердила свой мрачный, скандальный, почти мистический ореол. Подробности...
Обсуждение: 73 комментария

Что будет, если Иран не отступит

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Эксперты расценили речь госсекретаря США как ультиматум. Старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу мрачно пошутил, что «даже Бог дал израильтянам всего лишь десять заповедей», а вот Помпео пошел дальше... Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Отец капитализма» и пуританские «святые»

Анатолий Кучерена, адвокат, доктор юридических наук, профессор
27 мая 1564 года скончался Жан Кальвин – человек, оказавший поистине фантастическое влияние на историю человечества. В числе прочего его можно назвать «отцом капитализма». Правда, к бизнесу Кальвин не имел прямого отношения. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 17 комментариев

      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Газпром подал апелляцию на решение Стокгольма по транзитному контракту с Нафтогазом
          Минобороны подготовило ответ на случай размещения военной базы США в ПольшеАбрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспортСМИ: США отбивают у России один из крупнейших рынков нефтиОпубликовано видео дуэли расчетов ПТРК в Сирии
          США аннулировали сенатору Косачеву годовую визу ООНУкраинский генерал рассказал о национальной трагедииГлаву Ингушетии отлучили от мусульманской общиныВ Кремле анонсировали новые отставки губернаторов
          Священник и его жена в Петербурге стали фигурантами дела о гибели ребенка с ВИЧСердюков: Даже Советская армия закупала вооружения за рубежомСтолтенберг предложил России признать вину за крушение Boeing в ДонбассеПосольство России пренебрежительно отозвалось о ноте протеста Литвы

          Главная тема


          Польша желает создать ударный кулак против беззащитного Калининграда

          судебные разбирательства


          В России возникли «большие вопросы» к сбежавшему в Лондон миллиардеру Минцу

          «приму участие»


          Британские геи с вызовом ответили на угрозы российских футбольных хулиганов

          «теракт в Ленинграде»


          Бастрыкин призвал закрыть Instagram

          новая песня


          Шнуров сравнил себя с клоуном после расставания с женой

          Артиллеристы из Забайкалья


          Появилась новая версия гибели четырех российских военных в Сирии

          «очень шаткие обвинения»


          В Европе заявили о непричастности России к отравлению Скрипалей

          экспорт вооружений


          Турция прокомментировала возможность замены F-35 на Су-57

          Азовское море


          Украинский адмирал заявил о «гибридной угрозе вторжения»

          Мир «S.T.A.L.K.E.R. 2»


          Максим Ваганов: Зона отчуждения будет привлекательнее повседневной украинской реальности

          «мистический ореол»


          Егор Холмогоров: Убивал ли Иван Грозный своего сына, как показано на картине Репина

          кризис элит


          Ирина Алкснис: В России реализуется проект по созданию принципиально новой элитарной системы

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          Для успешных мэров открылась дорога в губернаторы

          Айсен Николаев (слева) и Сергей Носов прослыли одними из лучших мэров в стране    28 мая 2018, 19:40
          Фото: с личной страницы на facebook.com
          с личной страницы на vk.com
          Текст: Алексей Нечаев,
          Яна Белоусова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Очередное обновление губернаторского корпуса началось с Севера. Назначение новых врио глав Якутии и Магаданской области – сигнал успешным мэрам городов. Для них открываются перспективы на региональном уровне, причем не обязательно на своей «малой родине». Отставка в Магадане не останется единичным случаем, сообщил источник в Кремле. Где еще следует ожидать замен в губернаторской «сборной»?

          В понедельник президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Врио главы региона назначен бывший мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Сергей Носов. «Это не единичный случай, замены в губернаторском корпусе продолжатся», – пообещал РИА «Новости» источник в администрации президента.

          В тот же день и глава Якутии Егор Борисов объявил об уходе со своего поста. В ЦИК сообщили, что выборы главы Якутии и губернатора Магаданской области должны пройти в единый день голосования 9 сентября.

          Пост врио главы Якутии получил мэр Якутска Айсен Николаев. 46-летний Айсен Николаев до избрания градоначальником дважды избирался в республиканский парламент, руководил минфином Якутии, администрацией главы региона, был вице-премьером. Избирался мэром Якутска в 2012 и 2017 годах.

          «Новые врио – это очень приятная неожиданность. В Якутии давно назрела необходимость смены руководящей верхушки. И вот тут сделали ставку на вполне состоявшегося политика, главу Якутска Айсена Николаева, – написал в своем Facebook гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. – Ему 46, то есть это не молодой технократ. Он прошел через различные по сути и содержанию карьерные этапы, получив опыт и в управлении финансами (глава минфина Якутии), и в публичной политике, где он успешно представляет себя с 25-летнего возраста (тогда его избрали в Ил Тумен в первый раз). Он знает всю элиту Якутии, так как возглавлял республиканскую администрацию. В общем, назначение весьма и весьма успешное. И не менее долгожданное».

          «Наконец, в Якутии пришла пора смены поколений элит. И более тесного общения с народом. А то мы об этом общении слышим только после разливов Лены. Что неправильно. А ведь, между тем, в Якутске Николаев создал очень похожую на московскую систему общения между властью и горожанами по типу «одного окна». Это очень востребовано в республике, где есть большие группы населения, не удовлетворенные своим уровнем и качеством жизни», – считает Данилин.

          Комментируя назначение бывшего мэра Нижнего Тагила в Магаданскую область, Данилин особо отметил «новую систему вертикальной мобильности», существенно скрепляющую нашу Федерацию. «Еще лет 15 использования оной – и о местечковых элитах говорить не придется, можно будет говорить о цельной и полноценной российской элите», – подчеркнул политолог.

          Напомним, 57-летний Сергей Носов дважды избирался на пост мэра Нижнего Тагила на прямых выборах – в 2012 и 2017 годах. Ранее руководил крупными металлургическими предприятиями, был депутатом в Свердловской области и вице-губернатором региона. Известно, что в прошлом году Носов обсуждался в числе претендентов на пост губернатора Кемеровской области.

          «Мы видим усиление вертикали власти на местах, обновление губернаторского корпуса, продвижение кандидатур из «путинского резерва», – сказал агентству «Регнум» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. – Сергей Носов и Айсен Николаев – «отличники». Мэр Якутска в свое время показал очень хорошие результаты на своих выборах. Мэр Нижнего Тагила также давно в резерве, он рассматривался в качестве кандидатуры на пост губернатора Свердловской области еще при Эдуарде Росселе. Он назначен на очень сложное направление – в Магаданскую область, которая отличается тяжелым климатом, там живут сильные и непростые люди, они примут не каждого губернатора. Но и Нижний Тагил в этом смысле не очень простой регион. Многие там, как и в Магадане, работали по «комсомольским путевкам». Но, я думаю, эта работа будет по силам новому губернатору».

          Комментируя в интервью газете ВЗГЛЯД в целом кадровую политику федерального центра, Вячеслав Смирнов напомнил: решение по каждой персоналии в Москве всегда принимается исходя из личных качеств, опыта предыдущей работы, способности интегрироваться в местные элиты.

          «Допустим, чужому человеку было бы крайне сложно возглавить Якутию – просто по той причине, что там к чужим относятся настороженно. Там нужен свой, причем лучше, чтобы он был представителем субъектообразующей национальности», – пояснил политолог. 

          Смирнов отметил системную работу с кадрами, которую демонстрирует Москва. Новые назначения можно толковать как сигнал успешным мэрам других городов, перед которыми открываются перспективы роста не только внутри своего региона, но и по всей России.

          При этом успешные губернаторы могут затем получать высокие посты в правительстве, как это произошло недавно с главами нескольких регионов. При этом успешные заместители федеральных министров вполне могут претендовать на посты глав регионов. Например, в течение последнего года регионы возглавили Алексей Цыденов (Бурятия), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Глеб Никитин (Нижегородская область).

          «Чаще всего, успешные губернаторы становятся даже не заместителями министров, а министрами, как губернатор Тюменской области Якушев. Мэры действительно имеют перспективы вырасти и стать губернаторами. Надо напомнить, что некоторые из этих мэров ранее были вице-губернаторами. Иногда заместитель губернатора вначале переходит на должность руководителя областного центра, а затем уже поднимается на позицию губернатора. Но здесь мы не можем заранее говорить, станет ли успешный мэр главой своего региона или переберется в другой регион, как это случилось с мэром Нижнего Тагила, который переехал теперь в Магадан и возглавит новую для себя область», – заявил Вячеслав Смирнов.

          «В «Тюменской матрешке», скорее всего, будет назначен кандидат из путинского резерва, из президентской команды, не старый.

          Средний возраст – от 35 до 50, и, как показывает практика назначений в Магадан и Якутск, это многодетные отцы. Кстати, это важный фактор, указывающий на стабильность человека. Мы работаем ради детей, ради будущего, ради общества и ради народа, к которому нужно быть близким и понимать его проблемы», – отметил Смирнов.

          «Должность мэра автоматически не дает каких-то особых дополнительных плюсов. Но в данном случае мы имеем дело с очень хорошими мэрами, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. – Нижний Тагил и Якутск были одними из худших городов России по всем параметрам: по экологии, благоустройству и так далее. А сейчас они преобразились и стали прекрасными современными городами. Кстати, эти два мэра входили в рейтинги и первой десятки, и первой двадцатки лучших мэров России. Соответственно, вот их и повысили».

          «Носов – отличный управленец, который, очевидно, давно уже перерос рамки мэра, а губернаторские амбиции у него были и ранее», – сказал Матвейчев порталу «Лента.ру». То же самое, по его мнению, касается и Айсена Николаева.

          «Николаев – это человек, который превратил город Якутск в современный, по-настоящему классный город, которым можно гордиться. И это притом что город стоит глубоко на севере, посреди тундры, без единой подходящей к городу железной дороги», – добавил Матвейчев в интервью ресурсу «Газета.ру». «Он очень опытный человек, финансист, обладающий авторитетом и среди якутской элиты, и прекрасно знакомый в Москве. Его поддерживает и бизнес – компания «Алроса», и «Единая Россия», – говорит эксперт.

          В свою очередь руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в беседе с ТАСС отметил, что назначения врио глав Якутии и Магаданской области показывает, что успешные муниципальные руководители могут оказаться востребованными не только в своих субъектах, но и по всей стране. По его словам, подобные назначения формируют «пространство федеральной элиты».

          Политолог отдельно прокомментировал назначение Носова, оценив его как «хорошее».

          «Сергей Константинович Носов – человек опытный в хозяйственных и экономических делах. Он работал и на производстве, у него большой опыт муниципального управления. Носов, будучи мэром Нижнего Тагила, сделал этот город одним из самых успешных и хорошо развивающихся городов на Урале», – говорит Кузнецов в интервью «Газете.ру». «Нельзя сказать, что это беспроблемный участок. Регион тяжелый, но Носов, я уверен, с ним справится», – резюмировал эксперт.

          Кадровые перемены прокомментировал для «Регнума» и президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

          «Сергей Носов и Айсен Николаев заняли губернаторские должности вполне заслуженно. В последние годы и Нижний Тагил, и Якутск сделали большие рывки в своем развитии, серьезно поменялись. То есть последние кадровые изменения – это тот случай, когда успешные муниципальные руководители, состоявшиеся, с багажом позитивных дел, назначаются на руководство регионами. Это результат последовательной кадровой политики по ротации кадров по вертикали и между регионами», – подытожил Дмитрий Гусев.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............