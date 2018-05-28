Для успешных мэров открылась дорога в губернаторы

Очередное обновление губернаторского корпуса началось с Севера. Назначение новых врио глав Якутии и Магаданской области – сигнал успешным мэрам городов. Для них открываются перспективы на региональном уровне, причем не обязательно на своей «малой родине». Отставка в Магадане не останется единичным случаем, сообщил источник в Кремле. Где еще следует ожидать замен в губернаторской «сборной»?

В понедельник президент Владимир Путин отправил в отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Врио главы региона назначен бывший мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Сергей Носов. «Это не единичный случай, замены в губернаторском корпусе продолжатся», – пообещал РИА «Новости» источник в администрации президента.

В тот же день и глава Якутии Егор Борисов объявил об уходе со своего поста. В ЦИК сообщили, что выборы главы Якутии и губернатора Магаданской области должны пройти в единый день голосования 9 сентября.

Пост врио главы Якутии получил мэр Якутска Айсен Николаев. 46-летний Айсен Николаев до избрания градоначальником дважды избирался в республиканский парламент, руководил минфином Якутии, администрацией главы региона, был вице-премьером. Избирался мэром Якутска в 2012 и 2017 годах.

«Новые врио – это очень приятная неожиданность. В Якутии давно назрела необходимость смены руководящей верхушки. И вот тут сделали ставку на вполне состоявшегося политика, главу Якутска Айсена Николаева, – написал в своем Facebook гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин. – Ему 46, то есть это не молодой технократ. Он прошел через различные по сути и содержанию карьерные этапы, получив опыт и в управлении финансами (глава минфина Якутии), и в публичной политике, где он успешно представляет себя с 25-летнего возраста (тогда его избрали в Ил Тумен в первый раз). Он знает всю элиту Якутии, так как возглавлял республиканскую администрацию. В общем, назначение весьма и весьма успешное. И не менее долгожданное».

«Наконец, в Якутии пришла пора смены поколений элит. И более тесного общения с народом. А то мы об этом общении слышим только после разливов Лены. Что неправильно. А ведь, между тем, в Якутске Николаев создал очень похожую на московскую систему общения между властью и горожанами по типу «одного окна». Это очень востребовано в республике, где есть большие группы населения, не удовлетворенные своим уровнем и качеством жизни», – считает Данилин.

Комментируя назначение бывшего мэра Нижнего Тагила в Магаданскую область, Данилин особо отметил «новую систему вертикальной мобильности», существенно скрепляющую нашу Федерацию. «Еще лет 15 использования оной – и о местечковых элитах говорить не придется, можно будет говорить о цельной и полноценной российской элите», – подчеркнул политолог.

Напомним, 57-летний Сергей Носов дважды избирался на пост мэра Нижнего Тагила на прямых выборах – в 2012 и 2017 годах. Ранее руководил крупными металлургическими предприятиями, был депутатом в Свердловской области и вице-губернатором региона. Известно, что в прошлом году Носов обсуждался в числе претендентов на пост губернатора Кемеровской области.

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«Мы видим усиление вертикали власти на местах, обновление губернаторского корпуса, продвижение кандидатур из «путинского резерва», – сказал агентству «Регнум» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов. – Сергей Носов и Айсен Николаев – «отличники». Мэр Якутска в свое время показал очень хорошие результаты на своих выборах. Мэр Нижнего Тагила также давно в резерве, он рассматривался в качестве кандидатуры на пост губернатора Свердловской области еще при Эдуарде Росселе. Он назначен на очень сложное направление – в Магаданскую область, которая отличается тяжелым климатом, там живут сильные и непростые люди, они примут не каждого губернатора. Но и Нижний Тагил в этом смысле не очень простой регион. Многие там, как и в Магадане, работали по «комсомольским путевкам». Но, я думаю, эта работа будет по силам новому губернатору».

Комментируя в интервью газете ВЗГЛЯД в целом кадровую политику федерального центра, Вячеслав Смирнов напомнил: решение по каждой персоналии в Москве всегда принимается исходя из личных качеств, опыта предыдущей работы, способности интегрироваться в местные элиты.

«Допустим, чужому человеку было бы крайне сложно возглавить Якутию – просто по той причине, что там к чужим относятся настороженно. Там нужен свой, причем лучше, чтобы он был представителем субъектообразующей национальности», – пояснил политолог.

Смирнов отметил системную работу с кадрами, которую демонстрирует Москва. Новые назначения можно толковать как сигнал успешным мэрам других городов, перед которыми открываются перспективы роста не только внутри своего региона, но и по всей России.

При этом успешные губернаторы могут затем получать высокие посты в правительстве, как это произошло недавно с главами нескольких регионов. При этом успешные заместители федеральных министров вполне могут претендовать на посты глав регионов. Например, в течение последнего года регионы возглавили Алексей Цыденов (Бурятия), Станислав Воскресенский (Ивановская область) и Глеб Никитин (Нижегородская область).

«Чаще всего, успешные губернаторы становятся даже не заместителями министров, а министрами, как губернатор Тюменской области Якушев. Мэры действительно имеют перспективы вырасти и стать губернаторами. Надо напомнить, что некоторые из этих мэров ранее были вице-губернаторами. Иногда заместитель губернатора вначале переходит на должность руководителя областного центра, а затем уже поднимается на позицию губернатора. Но здесь мы не можем заранее говорить, станет ли успешный мэр главой своего региона или переберется в другой регион, как это случилось с мэром Нижнего Тагила, который переехал теперь в Магадан и возглавит новую для себя область», – заявил Вячеслав Смирнов.

«В «Тюменской матрешке», скорее всего, будет назначен кандидат из путинского резерва, из президентской команды, не старый.

Средний возраст – от 35 до 50, и, как показывает практика назначений в Магадан и Якутск, это многодетные отцы. Кстати, это важный фактор, указывающий на стабильность человека. Мы работаем ради детей, ради будущего, ради общества и ради народа, к которому нужно быть близким и понимать его проблемы», – отметил Смирнов.

«Должность мэра автоматически не дает каких-то особых дополнительных плюсов. Но в данном случае мы имеем дело с очень хорошими мэрами, – сказал газете ВЗГЛЯД профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев. – Нижний Тагил и Якутск были одними из худших городов России по всем параметрам: по экологии, благоустройству и так далее. А сейчас они преобразились и стали прекрасными современными городами. Кстати, эти два мэра входили в рейтинги и первой десятки, и первой двадцатки лучших мэров России. Соответственно, вот их и повысили».

«Носов – отличный управленец, который, очевидно, давно уже перерос рамки мэра, а губернаторские амбиции у него были и ранее», – сказал Матвейчев порталу «Лента.ру». То же самое, по его мнению, касается и Айсена Николаева.

«Николаев – это человек, который превратил город Якутск в современный, по-настоящему классный город, которым можно гордиться. И это притом что город стоит глубоко на севере, посреди тундры, без единой подходящей к городу железной дороги», – добавил Матвейчев в интервью ресурсу «Газета.ру». «Он очень опытный человек, финансист, обладающий авторитетом и среди якутской элиты, и прекрасно знакомый в Москве. Его поддерживает и бизнес – компания «Алроса», и «Единая Россия», – говорит эксперт.

В свою очередь руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов в беседе с ТАСС отметил, что назначения врио глав Якутии и Магаданской области показывает, что успешные муниципальные руководители могут оказаться востребованными не только в своих субъектах, но и по всей стране. По его словам, подобные назначения формируют «пространство федеральной элиты».

Политолог отдельно прокомментировал назначение Носова, оценив его как «хорошее».

«Сергей Константинович Носов – человек опытный в хозяйственных и экономических делах. Он работал и на производстве, у него большой опыт муниципального управления. Носов, будучи мэром Нижнего Тагила, сделал этот город одним из самых успешных и хорошо развивающихся городов на Урале», – говорит Кузнецов в интервью «Газете.ру». «Нельзя сказать, что это беспроблемный участок. Регион тяжелый, но Носов, я уверен, с ним справится», – резюмировал эксперт.

Кадровые перемены прокомментировал для «Регнума» и президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Сергей Носов и Айсен Николаев заняли губернаторские должности вполне заслуженно. В последние годы и Нижний Тагил, и Якутск сделали большие рывки в своем развитии, серьезно поменялись. То есть последние кадровые изменения – это тот случай, когда успешные муниципальные руководители, состоявшиеся, с багажом позитивных дел, назначаются на руководство регионами. Это результат последовательной кадровой политики по ротации кадров по вертикали и между регионами», – подытожил Дмитрий Гусев.