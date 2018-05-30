Песков прокомментировал возможность приглашения Цукерберга в Совфед

У Кремля в повестке дня нет вопроса о приглашении на заседание Совета Федерации основателя Facebook Марка Цукерберга, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, что в Кремле не обсуждается этот вопрос; кроме того, он не знает, «чем аргументирована эта инициатива Совета Федерации», передает РИА «Новости».

«Наверное, лучше обратиться туда (в СФ) за разъяснениями», – добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что ведомство может задать Цукербергу вопросы о его русофобских высказываниях, если он примет приглашение российских сенаторов.

Спикер выразила мнение, что основателя Facebook может заинтересовать предложение принять участие в заседании Совфеда и ответить на вопросы.

«У нас страна большая, (рекламный) рынок (для Facebook) большой», – добавила она.

Однако против приглашения американского бизнесмена выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я считаю Цукерберга русофобом и против того, чтобы давать ему трибуну в этом зале», – сказал он.

В ответ Матвиенко пообещала провести голосование по данному вопросу «в том случае, если Цукерберг согласится выступить».

«Но я считаю правильным пригласить его. Нам есть что сказать ему и ответить (на его русофобские высказывания). А просто так проглатывать их неправильно», – пояснила спикер.

Она считает, что выступление Цукерберга в Совете Федерации может пройти в рамках как «часа эксперта», так и парламентских слушаний.

Напомним, Цукерберг извинился за то, что допустил «иностранное вмешательство» в выборы. Он заявил также, что между Facebook и Россией развернулась «гонка вооружений».

Американский бизнесмен присоединился к антироссийской и антитрамповской кампании в сентябре 2017 года. Тогда Facebook заявила о попытках России повлиять на выборы в США через размещение рекламы, которая «которая носила политический характер». Кремль подчеркивал, что не имеет к этому никакого отношения.