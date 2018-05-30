На Украине предложили взять под опеку семью Бабченко

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил о необходимости взять под опеку государства семью убитого в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко.

«Семья Аркадия Бабченко должна быть взята под опеку Украиной, ради которой Аркадий пожертвовал своей жизнью», – написал Геращенко в Facebook.

Он также назвал убийство журналиста террористическим актом.

Напомним, вечером во вторник в Киеве был застрелен журналист Аркадий Бабченко.

Украинская полиция назвала первые версии убийства и составила фоторобот предполагаемого убийцы. Также было опубликовано фото тела с места убийства. При этом глава украинского правительства выразил уверенность, что за убийством якобы стоит Россия.

Между тем, в России также открыто уголовное дело по факту убийства. Кроме того, СК России выразил готовность помочь в расследовании дела.

Независимый украинский журналист Анатолий Шарий, комментируя расстрел Бабченко, заявил, что заказные убийства на Украине продолжаются из-за безнаказанности и желания все списать на «российскую агрессию».