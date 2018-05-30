Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду опустился на 11 копеек – до 62,71 рубля, курс евро вырос на 21 копейку, составив 72,62 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,05% – до 75,45 доллара за баррель, передает РИА «Новости».