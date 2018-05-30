США призвали все страны разделить их гнев на Сирию

Постпред США при ООН Никки Хейли возмутилась председательством Сирии на конференции по разоружению и потребовала от Дамаска сложить полномочия, а также призвала другие страны поддержать американскую позицию.

«Постыдно, что режим, который продолжает использовать химическое оружие для убийства своих граждан, имеет наглость принимать председательство в организации, которая учредила Конвенцию о запрещении химического оружия», – передает ТАСС слова Хейли.

По ее мнению, у Дамаска нет морального права возглавлять организацию.

«Он должен немедленно отказаться от председательства, а каждая страна, которая выступает за обеспечение ответственности за применение оружия массового уничтожения, должна разделить наш гнев и вместе с нами выступить против сирийского председательства», – заявила Хейли.

Напомним, во вторник постпред США при конференции по разоружению в Женеве Роберт Вуд назвал театральным шоу председательство Сирии, заявив, что Соединенные Штаты собираются покинуть заседание.