Суд отказался закрывать свалку «Ядрово»

Волоколамский городской суд Московской области отклонил иск восьми жителей к оператору полигона «Ядрово» с требованием закрыть его и провести рекультивацию свалки.

«Суд отклонил наш иск с требованием прекратить прием отходов на полигоне и отстранить ООО «Ядрово» от управления процессом рекультивации», – передает слова источника ТАСС.

Еще один коллективный иск к оператору «Ядрово» будет рассмотрен 7 мая.

Иски были поданы еще до массового отравления детей в Волоколамске и акций протеста.

Между тем, подмосковные власти активно занимаются нормализацией ситуации на полигоне. Так, в конце апреля на полигоне прошли тестовые проколы поля для дальнейшей дегазации, после чего начались основные работы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента о ходе дел.

Голландские специалисты собираются выполнить всю работу по подготовке к рекультивации «Ядрова» до 15 июня.