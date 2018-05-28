Алине Загитовой подарили квартиру

Руководство Удмуртии подарило олимпийской чемпионке Пхенчхана Алине Загитовой четырехкомнатную квартиру в Ижевске.

Документы и ключи от квартиры Загитовой вручили в понедельник в резиденции главы республики.

«Когда мы общались с родителями, они сказали, что у тебя есть мечта улучшить жилищные условия семьи», – передает «Российская газета» слова главы Удмуртии Александр Бречалов.

«С вашего разрешения, я подарю квартиру родителям», – заявила Алина Загитова и поблагодарила главу Удмуртии.

Напомним, в марте токийские тележурналисты с канала NHK провели день с российской фигуристкой, олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой и узнали, в каких условиях девушка живет и тренируется.