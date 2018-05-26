В колонии в Удмуртии начался серьезный пожар

Пожар в колонии в Удмуртии охватил территорию в 900 кв. метров.

«Площадь пожара сейчас составляет около 900 кв. метров, тушение продолжается. Пострадавших нет», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, пожар начался в 13.30 мск в исправительной колонии в поселке Завьялово. Вероятнее всего, возгорание началось в деревообрабатывающем цехе.

Уточняется, что помещения, где находятся заключенные, от огня не пострадали.

Напомним, 16 мая в Удмуртии МЧС ликвидировало пожар на бывшем полигоне в поселке Пугачево.