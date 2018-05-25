Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 72,12 рубля

Официальный курс евро, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 11,01 копейки – до 72,1183 рубля, доллара увеличился на 25,69 копейки – до 61,6659 рубля.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 19,09 копейки – до 66,3695 рубля, передает РИА «Новости».