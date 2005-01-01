Выбран девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

Девизом сборной России, который украсит автобус команды на предстоящем ЧМ-2018 по футболу, будет фраза «Играй с открытым сердцем», сообщили в Международной федерации футбола (ФИФА).

Этот слоган был выбран по итогам голосования болельщиков. Среди других вариантов предлагались «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе», передает ТАСС.

Остальные участники чемпионата мира выбрали следующие слоганы:

Германия – «Давайте вместе напишем историю».

Англия – «Сделайте нас победителями».

Саудовская Аравия – «Рыцари пустыни».

Аргентина – «Вместе за мечтой».

Австралия – «Будь храбрым, будь смелым, «соккеруз» в зелено-золотом».

Бельгия – «Красные Дьяволы» на задании».

Бразилия – «Больше, чем 5 звезд, 200 миллионов сердец».

Колумбия – «Одна мечта, три цвета и 50 миллионов сердец».

Коста-Рика – «Нет ничего невозможного, когда играет вся страна».

Хорватия – «Маленькая страна, большие мечты».

Дания – «Вместе творим историю».

Египет – «Когда вы говорите про Фараонов, мир должен встать и слушать».

Испания – «Вместе мы неуязвимы».

Франция – «Ваша сила, наша страсть. Вперед, Синие!».

Исландия – «Давайте исполним нашу мечту».

Япония – «Время битвы, синие самураи!».

Марокко – «Атласские львы, марокканские сердца с вами».

Мексика – «Сделаны в Мексике, созданы для победы».

Нигерия – «Крылья африканской гордости».

Панама – «Панама! Сила двух морей».

Перу – «Мы вернулись! Здесь едут 30 миллионов перуанцев».

Польша – «Вперёд, Польша!».

Португалия – «Славное прошлое, историческое настоящее».

Южная Корея – «Тигры Азии, Завоеватели мира».

Иран – «80 миллионов людей, 1 нация, 1 сердцебиение».

Сенегал – «Невозможно» – это не по-сенегальски».

Сербия – «Одна команда, одна мечта – Сербия».

Швеция – «Вместе за Швецию!».

Швейцария – «Четыре языка, одна нация».

Тунис – «Россия, к вам летят орлы – рука об руку болельщики и игроки».

Уругвай – «Солнце сияет в России на светло-голубом небе», передает «Чемпионат».

Напомним, 11 мая тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды для подготовки к чемпионату мира FIFA 2018.