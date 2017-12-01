Никки Хейли в США освистали и обвинили в геноциде

Студенты Хьюстонского университета освистали постоянного представителя США в ООН Никки Хейли. Молодые люди обвинили ее в потакании геноциду.

«Ты не спрячешься! Ты потакаешь геноциду», – выкрикивали студенты Хьюстонского университета в адрес постпреда США в ООН Никки Хейли, когда та взошла на трибуну. Видео появилось на YouTube.

На записи также слышно, как Хейли говорит: «О, господи», при этом натянуто улыбается, пока студенты скандируют антиполитические лозунги.

Молодые люди выступили против политики США относительно Палестины.

«Студенты Хьюстонского университета освистали Никки Хейли – и правильно сделали. Это законная реакция на ее агрессивность и лицемерие. Перед людьми выступать – это не в Совбезе и не перед камерами красоваться», – отреагировал на инцидент председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Twitter.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство – до этого, в декабре 2017 года, президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.