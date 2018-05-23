Сирия заявила о намеренном уничтожении нефтяных скважин войсками коалиции США

Международная коалиция во главе с США намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы правительство страны не могло ими пользоваться, заявил замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

«Коалиция во главе с США атаковали большую часть нефтяных скважин в Сирии и вывели из строя большую их часть с целью не дать Сирии пользоваться ими. Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях», – передает РИА «Новости» слова Микдада.

Он отметил, что несколько месторождений сейчас контролируются различными группировками, в том числе курдскими отрядами «Сирийских демократических сил».



«Мы хотим еще раз подчеркнуть, что курды – это составляющая сирийского народа. Мы не хотим, чтобы кто бы то ни был – курд, араб или ассириец – работал в интересах других стран против интересов Сирии. Я надеюсь, что они это поймут», – сказал замглавы сирийского МИД. По мнению Микдада, США поддерживают курдские отряды, пока интересы этих сторон пересекаются.



Он подчеркнул также, что сирийское руководство намерено вернуть «каждый сантиметр сирийской земли».



По словам Микдада, США все еще поддерживают террористов в Сирии, несмотря на заявления о сокращении или прекращении такой помощи.



«Я считаю, что кислород террористических группировок поступает от США», – заявил Микдад. Он подчеркнул, что такие заявления США о сокращении или прекращении поддержки оппозиции Дамаск слышал «много раз с начала кризиса в 2011 году».

«Группировкам в это время поставляется дополнительно финансирование и оружие», – заявил он.



Он рассказал также, что, сирийские военные после освобождения Восточной Гуты и района Дамаска Эль-Хаджар эль-Асвад от террористов нашли большие запасы оружия, поставленного недавно из западных стран и США.



«США должны прекратить поддерживать террористов и уважать суверенитет Сирии и выбор сирийского народа», – заявил Микдад.

По его мнению, США своими заявлениями о намерении вывести войска из Сирии и заменить их на арабские силы пытаются втянуть арабские страны в прямой конфликт с Дамаском.



По мнению завглавы МИД Сирии, в итоге США не выведут свои войска. «Основная цель подобных заявлений – это выкачивание средств из арабских стран, это вынудит их платить больше в казну США, которая, возможно, пуста. А также втягивание арабских стран в прямой конфликт, насколько я могу предположить, с сирийским правительством, а это опасная ситуация», – заявил Микдад.



По его словам, арабские страны должны не участвовать в убийстве сирийцев. «Мы будем реагировать на подобное присутствие так же, как на любое другое незаконное присутствие на сирийской земле», – заверил Микдад.



Дипломат заявил, что арабские страны, намекнувшие, что они могут направить свои войска в Сирию, в итоге этого не сделают, «так как они завязли в других конфликтах – в Йемене и других местах» и им нужно в первую очередь «разобраться в своих внутренних делах».