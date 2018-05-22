Крымский мост освятили

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон совершил чин освящения Крымского моста во время морского перехода под его арками на Аршинцевскую косу, сообщил директор научно-образовательного центра «Центр морских исследований и технологий» Дмитрий Татарков.

Морской переход осуществлялся в рамках старта научно-образовательной экспедиции «Крымская кругосветка». Яхта с митрополитом Платоном на борту прошла под арками Крымского моста, передает РИА «Новости».

«Митрополит Платон был на борту яхты, освятил мост, побеседовал с ребятами нашего отряда и благословил экспедицию», – сказал Татарков.

Экспедиция «Крымская кругосветка» проводится по инициативе путешественника Федора Конюхова, благотворительного фонда «Православный Крым» и благотворительного фонда Федора Конюхова «Зеленая планета». В ней участвуют студенты и преподаватели из 18 ведущих отечественных университетов и НИИ Российской академии наук.

15 мая российский президент Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. За первый час работы по Крымскому мосту в среду проехали более тысячи машин и мотоциклов.