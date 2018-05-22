Прилепин ответил украинцам на оскорбление «свинособаки»

Писатель и замкомандира батальона ополчения ДНР Захар Прилепин опубликовал фотографию Семена Семенченко, основателя нацбатальона «Донбасс», где используют оскорбление «свинособака»; пользователи соцсети обратили внимание на сходство самого Семенченко с этим мифическим существом.

«Ребята, у которых такие герои, придумали слово «свинособаки» и обзываются им. Забавно-с», – написал Прилепин в своем Facebook.

Он также опубликовал фотографию Семенченко – как он выглядел раньше, и как выглядит сейчас.

Пользователи Facebook немедленно обратили внимание, что сам Семенченко и напоминает «свинособаку».

«На фото ясно прослеживается трансформация из моськи в хряка, так что вновь сконструированное слово вполне себе жизнеспособно – вспомним из детства: «Кто как обзывается, тот тем и является», – пишут пользователи.

Другие пользователи заметили, что слово придумано не украинскими националистами, а немцами – это калька со слова Schweinehund.