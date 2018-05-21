Милонов назвал Бузову нестрашным рептилоидом

Депутат Госдумы Виталий Милонов резко высказался о телепроекте «Дом-2» и его ведущей Ольге Бузовой, а также поделился впечатлениями о конкурсе «Евровидение».

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что очень плохо относится к «рептилоидам из «Дома-2» в любых своих реинкарнациях». Так политик описал свое отношение к ведущей проекта Ольге Бузовой, сообщает «Пятый канал».

Однако Милонов подчеркнул, что Бузова выглядит лучше, чем победительница «Евровидения» Нетта Барзилай из Израиля.

«Ольга Бузова выглядит лучше, чем это нечто квакающее, которое победило в этом сезоне. Думаю, поэтому ее [Бузову] не пропустят [на «Евровидение»], потому что она не такая страшная», – заключил депутат.

Также Виталий Милонов добавил, что не считает нужным участие в данном музыкальном конкурсе участницы из «Дома-2».

«Если мы уж будем выбирать, то думаю, должно быть нормальное голосование – кто должен ехать от России. Хотя, мое глубочайшее убеждение, этот конкурс помер», – подчеркнул политик.

Ранее певица Ольга Бузова прокомментировала один из символов в своем новом клипе «Чемпион». Она рассказала подписчикам в Instagram, что собака, которая бежит на нее в клипе, лает и пытается укусить, символизирует «огромное количество злых языков вокруг, которые не остановят меня при достижении своих целей. В итоге я ее усмиряю и иду дальше: «Собаки лают – караван идет».