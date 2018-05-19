Бузова представила клип к ЧМ по футболу

Певица Ольга Бузова представила клип на песню «Чемпион», приуроченный к чемпионату мира по футболу в России.

В съемках клипа приняли участие трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

Видео, снимавшееся на московском стадионе «Торпедо», опубликовано на канале Бузовой на YouTube.

«Эта история о каждом из нас: о наших победах и поражениях, история о том, что всегда в любой ситуации надо встать и идти вперед! Мир будет у твоих ног, если ты будешь ставить цели, и идти до конца, невзирая на препятствия. Спасибо настоящим чемпионам», – написала Бузова в своем Instagram.

Напомним, Бузова меньше пяти лет была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, полузащитником и вице-капитаном московского «Локомотива».