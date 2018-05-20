Белоруссия вновь не попала в ВТО

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности минсельхоза Белоруссии Алексей Богданов по итогам очередного раунда переговоров в Женеве о вступлении республики во Всемирную торговую организацию заверил, что конец процесса присоединения к ВТО близок.

Представитель минсельхозпрода Белоруссии утверждает, что участники встречи в Швейцарии продвинулись по различным направлениям – и в двустороннем, и в многостороннем форматах, передает РИА «Новости».

«Конкретика вопросов, которые нам задают, уже говорит о том, что мы подходим к финальной части вступления Белоруссии в ВТО, и я надеюсь, это произойдет очень скоро», – заявил Богданов в интервью телеканалу ОНТ.

По его словам, в ходе прошедших переговоров представителям Белоруссии удалось объяснить свою позицию по многим спорным вопросам.

Напомним, в марте 2016 года президент Белоруссии Александр Лукашенко дал согласие на переговоры по вступлению в ВТО, выразив при этом сомнение в необходимости такого шага.

Отметим, Белоруссия подала заявку о присоединении к ВТО в 1993 году.