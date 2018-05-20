Опубликовано видео найденного на дне озера флагмана Ладожской флотилии

Белорусский водолаз Игорь Матюк обнаружил на дне Ладожского озера останки флагмана Ладожской флотилии – сторожевой корабль «Пурга», который долгие годы считался безвозвратно утерянным.

Водолазы не могли найти «Пургу», даже предполагая приблизительный район нахождения почти 100-метрового сторожевика – дно Ладоги в этом месте «звенит» на приборах, передает «Sputnik Беларусь».

Сам Игорь Матюк искал флагман последние шесть лет.

Корабль принял последний бой в 1942 году в районе маяка Осиновецкий. Судно затонуло после налета немецкой авиации.

«Пургу» несколько раз поднимали – в 1942 и 1943 годах, – чтобы снять вооружения и части ходовых механизмов для других судов этого класса. После этого о сторожевике забыли.

Интерес к судну проснулся после войны, с началом изучения истории блокады Ленинграда. Ладожская флотилия сыграла важную роль в организации «Дороги жизни», поскольку большая часть грузов для осажденного города доставлялась именно кораблями.

В конце апреля экспедиция «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила в Финском заливе место гибели советской подводной лодки Щ-405 в районе острова Сескар.