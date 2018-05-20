В Москве электричка насмерть сбила мужчину

В субботу на станции «Щербинка» Курского направления Московской железной дороги электричка сбила мужчину, который скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«19 мая около 10.00 в полицию поступило сообщение об обнаружении тела на станции «Щербинка» Курского направления МЖД. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что неустановленным поездом был смертельно травмирован мужчина, на вид 35-40 лет», – приводит агентство «Москва» сообщение полиции.

Тело мужчины нашли в конце платформы №2 станции «Щербинка».

Проводится проверка происшествия, личность погибшего еще не установлена.