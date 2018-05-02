В Тбилиси придумали повод для переименования площади Революции роз

В тбилисском городском совете предложили приурочить переименование площади Революции роз, расположенной близ проспекта Руставели в центре столицы Грузии, к 100-летию провозглашения Первой республики, которое будет отмечаться в стране 26 мая.

В горсовете напомнили, что раньше площадь Революции роз называлась площадью Первой демократической республики Грузии, передает РИА «Новости».

Предполагается, что инициатива о возвращении исторического названия площади будет рассмотрена на заседании специальной комиссии городского совета.

Напомним, площадь Революции роз получила свое название после митингов команды бывшего президента Михаила Саакашвили в 2003 году, а во времена СССР называлась площадью Республики, при этом под этим названием подразумевалась Грузинская Советская Социалистическая Республика.

Отметим, вопрос о возвращении исторического названия площади поднимается в Грузии на протяжении уже многих лет, однако решение до сих пор принято не было.