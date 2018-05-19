Швейцария обыграла Канаду и вышла в финал ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии одержала победу над командой Канады со счетом 3:2 в полуфинале чемпионата мира по хоккею, встреча состоялась в Копенгагене.

За команду Швейцарии шайбы забросили Тристан Шервей (19-я минута), Грегори Хофманн (30) и Гэтан Хаас (45). Среди канадцев отличились Бо Хорват (28) и Колтон Парэйко (58), передает ТАСС.

В финале швейцарская сборная встретится с командой Швеции. Третье место разыграют канадцы с американцами.

Нынешняя победа над канадцами в основное время стала для швейцарцев четвертой в истории. В общей сложности эти сборные встречались 44 раза. Сборная Швейцарии вышла в финал ЧМ впервые с 2013 года, когда она завоевала серебро, уступив шведам (1:5).

Напомним, в четверг сборная России проиграла сборной Канады матч 1/4 чемпионата мира по хоккею, счет встречи – 4:5.