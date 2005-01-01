Канада обыграла Россию в четвертьфинале ЧМ

Сборная России в четверг проиграла сборной Канады матч 1/4 чемпионата мира по хоккею, счет встречи – 4:5.

На 5-й минуте овертайма шайбу в большинстве забил Райан О'Райли (Макдэвид, Экблад). Канадский нападающий реализовал удаление Кирилла Капризова.

Основное время матча завершилось со счетом 4:4.

В третьем периоде на 48-й минуте встречи шайбу забил Кайл Террис (Шварц).

Уже на 49-й минуте счет сравнял Сергей Андронов (Зайцев, Сошников).

На 53-й минуте матча Канада вновь вышла вперед после шайбы Пьера-Люка Дюбуа (Жост).

Однако на 55-й минуте россияне сравняли счет, забил Артем Анисимов (Григоренко, Зайцев). В третьем периоде удалений не было.

В начале второго периода канадцы повели со счетом 2:0 после шайбы в большинстве Райана Нюджента-Хопкинса (Макдэвид, Парайко) на 32-й минуте встречи.

Однако уже на 33-й минуте у россиян забил Илья Михеев (Анисимов, Зайцев).

На 38-й минуте счет в матче сравнял Александр Барабанов (Дадонов).

У обеих сборных было зафиксировано по одному удалению.

В первом периоде на 5-й минуте встречи шайбу в ворота россиян забил защитник Колтон Парайко (Макдевид, Эберле), реализовав большинство. В составе сборной России произошло два удаления.

Трансляцию матча вел Первый канал.