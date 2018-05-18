Опубликовано «вызывающее мурашки» видео открытия Крымского моста

В Сети появилось видео открытия автодорожной части моста через Керченский пролив.

«Ролик с открытия можно смотреть бесконечно, а в момент встречи двух потоков на арке даже мурашки по асфальту», - говорится в сообщении пресс-центра Крымского моста.

За один час видеоролик в YouTube успели посмотреть около 500 человек.

Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин за рулем КамАЗа открыл движение по автодорожной части Крымского моста. В среду за первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. машин и мотоциклов.

Крымский мост добавлен в том числе на сервис Google Maps, который первоначально предпочел не замечать открытие сооружения. Федеральная служба госрегистрации, кадастра и картографии поставила автодорожную часть моста на кадастровый учет.