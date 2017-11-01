Сеул предложил Москве ускорить наведение «девяти мостов»

Южная Корея предложила России активизировать сотрудничество по так называемым девяти мостам: газ, железные дороги, Северный морской путь, судостроение, создание рабочих мест, рыболовство и другие виды деятельности.

Этот вопрос был поднят в четверг в Москве на переговорах на уровне заместителей министров иностранных дел, передает РИА «Новости».

Замглавы внешнеполитического ведомства Южной Кореи Юн Сун Гу высказал пожелание форсировать сотрудничество в области здравоохранения, науки и технологий для повышения качества жизни народов двух стран.

Также он предложил ускорить совместную работу над концепцией «девяти мостов» сотрудничества России и Южной Кореи.

Россия, представленная на переговорах заместителем главы МИДа Игорем Моргуловым, заявила о готовности сотрудничать по предложенным направлениям.

Отмечается, что дипломаты дали позитивную оценку развитию быстрыми темпами корейско-российских отношений, в том числе росту на 40% торговли в 2017 году, объем которой составил 19 млрд долларов. Они условились и в 2018 году также продолжить тесное сотрудничество в различных областях.

Также сообщается, что Россия и Южная Корея договорились рассмотреть возможность трехстороннего экономического сотрудничества на Корейском полуострове с участием КНДР.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно, что Россия начнет реализацию идеи «девяти мостов» сотрудничества с Сеулом.

До этого, в сентябре, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время выступления на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума – 2017 предложил Москве навести «девять мостов» сотрудничества, в том числе в сферах энергетики и транспорта.