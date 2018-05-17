Уголовное дело против математика Богатова прекращено

Прекращено уголовное преследование московского математика Дмитрия Богатова, сообщил его адвокат Алексей Тепцов.

Адвокат Богатова Александр Мордвинов сообщил, что пока не получал соответствующего постановления, передает «Интерфакс».

Тепцов заявил, что, «со слов следователя, им вынесено постановление о прекращении уголовного преследования». Данное решение было принято «по реабилитирующим основаниям». В частности, речь идет об «отсутствии состава преступления». При этом «уголовное дело не закрыто», правоохранители продолжат «устанавливать виновных», передает ТАСС.

Комментируя возможность дальнейшей реабилитации Богатова, адвокат заявил, что все зависит от решения клиента. Богатова задержали в начале апреля 2017 года, позднее его отправили под домашний арест.

Его обвиняли в том, что он «осуществлял призывы осуществлять взрывы, поджоги и иные действия, устрашающие население».