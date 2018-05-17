Рождаемость в США упала до рекордно низкого уровня

Показатели рождаемости в США, согласно отчету правительства, упали до рекордно низкого уровня за последние 30 лет.

В 2017 году в США родилось 3,853 млн детей, сообщает The Time. Это самый низкий показатель с 1987 года.

Рождаемость в стране снижается с 2014 года, но в прошедшем году наблюдалось наибольшее падение. В 2017 году родилось на 92 тыс. меньше детей, чем в 2016-м.

Уровень рождаемости в США снизился не только для женщин в возрасте от 20 до 30 лет, но и для женщин в возрасте старше 30 лет.

Эксперты связывают падение показателей с несколькими факторами, в числе которых изменение отношения к материнству и миграционной ситуации в стране.

По мнению специалистов, американские женщины сейчас более склонны откладывать рождение детей, и желают иметь меньше детей. Кроме того, среди иммигрантов возрастает доля выходцев из стран Азии, а их семьи, как правило, менее многодетны, чем у представителей иных этнических групп, переезжающих в США.

Эксперты также отметили, что снижение рождаемости происходит на фоне экономического подъема в стране, хотя раньше рост экономики влиял на повышение рождаемости.

В 2017 году исследователи отмечали, что среди белой молодежи США зафиксирован рекордный рост смертности, при этом смертность среди других групп населения падает.