Официальный курс евро на пятницу снизился до 73,02 рубля

Официальный курс евро, установленный Банком России на пятницу, снизился на 75,6 копейки – до 73,0236 рубля, доллар уменьшился на 48,18 копейки – до 61,8215 рубля.

Стоимость бивалютной корзины составила 66,8624 рубля, передает РИА «Новости».