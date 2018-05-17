Правила для граффити придумали в Москве

В Мосгордуме прошел окончательное чтение законопроект, обязывающий согласовывать граффити на фасадах городских зданий и домов.

Законопроект внес в Мосгордуму мэр Сергей Собянин. Законопроектом предполагаются изменения в столичный закон «О благоустройстве в городе Москве».

«Я хочу подчеркнуть, что законопроект не ущемляет ни прав, ни свобод, ни обязанностей владельцев квартир в многоквартирных домах и владельцев зданий. Потому что согласование со стороны уполномоченного органа о возможности размещения того или иного изображения в том или ином месте для собственника императивом не является. Будет обсуждаться именно запрет, нанесение такого изображения - не рекламного - может быть осуществлено только по решению собственников», – передает РИА «Новости» слова главы городского департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.



Законопроект был принят большинством голосов депутатов.

В пояснительной записке к проекту документа указано, что в бюджете города уже предусмотрены средства на организацию и проведение работ по удалению изображений в размере чуть более 31 тыс. рублей в 2018 году, 31 тыс. рублей в 2019 году и 31,3 тыс. рублей в 2020 году.

Согласно проекту закона, в случае если кто-либо намерен нанести изображение на одном из городских зданий, он должен обсудить это с жильцами многоквартирных домов или управляющей компанией. Если разрешение и согласование получено, между ними заключается договор.



В случае нанесения изображений с нарушениями художники будут обязаны удалить их и восстановить поверхность здания до первоначального состояния. В случае если лицо не выполнит эту обязанность в данное ему время, ответственный орган исполнительной власти выдаст предписание собственникам или правообладателям зданий.

Если же предписание не исполнено, работы по удалению граффити будут проведены за счет городского бюджета, при этом собственники и владельцы зданий должны будут возместить в бюджет потраченные денежные средства в течение трех месяцев со дня получения уведомления о завершении работ.



В департаменте СМИ и рекламы ранее сообщили, что как только пакет документов будет принят, город проведет ревизии граффити и удалит в первую очередь те из них, которые расположены по протокольному маршруту следования участников и гостей чемпионата мира по футболу.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, что в преддверии ЧМ-2018 в российских городах вводится ряд ограничений. В частности, в Москве ограничения вводятся в сфере размещения рекламы и граффити. В соответствии с новыми правилами, граффити не должны содержать рекламы, а текст не должен занимать более 30% общей композиции. Чтобы разместить граффити легально, потребуется согласовать проект в Архитектурном совете Москвы и утвердить в Москомархитектуре.