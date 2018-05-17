Стали известны подробности спора по «российскому делу» в суде США

Адвокат российской компании Concord Management and Consulting Эрик Дюбелье и представитель спецпрокурора США Роберта Мюллера высказали в суде США взаимные претензии.

Прокуратура заявила, что совещание обвинения и адвокатов российской компании было сорвано стороной защиты, продлившись девять минут вместо часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на National Law Journal.

Как заявил в ответ Дюбелье, его «возмутили» намеки на то, что он якобы «повесил трубку при разговоре с кем бы то ни было».

«Я этого не делал», – сказал адвокат, добавив, что сторонам просто нечего было обсуждать.

На этой неделе Дюбелье потребовал рассмотреть законность обвинений. По его словам, Мюллер должен расследовать предполагаемые связи между Россией и президентом США Дональдом Трампом, но предъявленные Concord Management обвинения с этим вопросом не связаны.

Дюбелье упрекнул прокуратуру в том, что она намерена приложить к делу большое количество записей из социальных сетей на русском языке. Команда Мюллера утверждает, что записи относятся к делу.

В феврале США выдвинули обвинения против 13 граждан России в связи с якобы имевшем место «вмешательством» в американские выборы. Обвинение также предъявлено трем компаниям: «Агентству интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.