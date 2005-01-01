Комитет сената США одобрил кандидатуру Кровавой Джины на пост главы ЦРУ

Комитет по разведке сената США одобрил кандидатуру Джины Хаспел на пост директора ЦРУ, сообщает Associated Press.

В ходе голосования по кандидатуре Хаспел 10 членов комитета (республиканцы и демократы) поддержали ее, пять высказались против, передает «Интерфакс».

Напомним, кандидатуру Хаспел, которую также называют Кровавой Джиной, на пост главы ЦРУ предложил американский президент Дональд Трамп. В ее адрес звучала критика относительно пыток подозреваемых в террористической деятельности в центрах задержаний, в том числе в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде, которой ранее руководила Хаспел.

По мнению экс-сотрудника АНБ США Эдварда Сноудена, с назначением Хаспел главой ЦРУ эта спецслужба может превратиться в нацистское СС.