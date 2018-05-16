Рубль снизился к доллару и евро

Рубль в начале дня снижался на 6 копеек к доллару и на 10 копеек к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.00 мск среды вырос на 0,06 рубля и составил 62,38 рубля, курс евро вырос на 0,1 рубля и составил 73,86 рубля, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти Brent с утра снижалась на 0,3%, до 78,19 доллара за баррель.