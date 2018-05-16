Подростка-инвалида не пустили в самолет в Кургане

Сотрудники авиакомпании в Кургане не пустили в самолет подростка-инвалида из Приморья, которому накануне была сделана операция – у мальчика был гипс на ногах.

«Компания «ЮТэйр» в Кургане ребенка с инвалидностью после операции на ногах и его отца отказалась пускать в самолет. После операции у парня ноги в гипсе, поэтому сотрудники компании сказали, что он будет занимать слишком много места. У подростка синдром мышечной дистрофии Дюшенна», – рассказал президент приморского общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко

Моисеенко добавил, что мальчику и его отцу пришлось ждать три дня, пока Фонд социального страхования Приморского края не купил другие билеты, передает РИА «Новости».

Представитель Приморского регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) России заявил, что по закону только люди с травмами и заболеваниями спинного мозга имеют право на оплаченные ФСС перелеты.

Для остальных дорога оплачивается в зависимости от стоимости билетов – если ехать на поезде дешевле, то покупаются железнодорожные билеты.

В этом случае подростку купили билеты с открытой датой на поезд, он мог воспользоваться ими.

«Согласно официальному письму из больницы, которое мы получили, «пациент может следовать железнодорожным транспортом без ущерба для здоровья». Но когда семья сказала, что мальчику нужно лететь самолетом, мы стали искать варианты, авиакомпания пошла навстречу и снизила цену на билет», – сказал представитель ФСС.

Кроме того, родители якобы предупредили, что ноги мальчика в гипсе и не сгибаются, потому его не могли разместить на обычном месте в самолете.

Напомним, в Японии авиакомпания заставила пассажира с парализованными ногами подниматься на борт ползком.