На Украине нашли «разумный» способ бороться с Крымским мостом

«Единственная разумная» позиция Украины в связи с ситуацией вокруг Крымского моста – подавать иски в международные арбитражи, заявил глава партии «Основа» Андрей Николаенко.

«Это, наверное, единственная разумная и возможная на данный момент позиция Украины – подавать иски в международные арбитражи. Они легко обоснованы и подтверждены международными заявлениями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne слова Николаенко.

Он также отметил, что Крымский мост негативно сказывается на украинской экономике.

«Возведение Крымского моста, а тем самым ограничение пропускной способности по высоте суден, которые могут зайти в Азовское море, дает прямой экономический негативный эффект», – сказал Николаенко.

Напомним, ранее в среду одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей.