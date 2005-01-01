Путин прибыл на открытие Крымского моста

Президент России Владимир Путин прибыл на торжественное открытие автомобильной части моста через Керченский пролив, переправа начнет действовать задолго до планируемого изначально срока.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Изначально планировалось открыть движение по автомобильному мосту в декабре 2018 года, однако работы завершились со значительным опережением графика.

Путин ознакомится с готовностью Единого центра управления дорожным движением и всех эксплуатационных служб к работе моста.

Путин уже осмотрел центр управления дорожным движением Крымского моста, который расположен на таманской стороне в комплексе эксплуатационной службы ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань», передает ТАСС.

Путину доложили о готовности первой очереди моста к началу эксплуатации и. о. министра транспорта Максим Соколов и руководитель компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

Из этого центра контролируется вся дорожная ситуация на Крымском мосту. Здесь круглосуточно работают 18 диспетчеров разных служб, в том числе два главных диспетчера, которые получают автоматически обработанную информацию системы мониторинга инженерных систем и конструкций. На опорах, пролетных строениях установлены датчики, реагирующие на любые изменения.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин лично проедет по Крымскому мосту, продемонстрировав таким образом, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

Накануне сообщалось, что движение через Керченский пролив по мосту будет запущено досрочно – 16 мая, а во вторник Путин примет участие в торжественном открытии переправы.