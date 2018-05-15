Канделаки назвала себя с Киркоровым, Симоньян и Галустяном кланом Сопрано

Медиаменеджер Тина Канделаки в Instagram заявила, что когда кавказцы встречаются, то сразу собираются вместе. По ее словам, их компания похожа на клан Сопрано.

«Почему кавказцы, когда встречаются, сразу начинают собираться вместе? Чисто клан Сопрано», – написала на своей странице в Instagram генпродюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 15 Май 2018 в 12:39 PDT

Эта подпись была оставлена под фото, на котором, кроме Канделаки, присутствовали певец Филипп Киркоров, главный редактор RT Маргарита Симоньян и продюсер Михаил Галустян.

Подписчики не поняли, почему Канделаки записала Киркорова в кавказцы:

«Не знал, что Болгария на Кавказе», – удивился dmitrytretyakov2014.

«Филипп 146% кавказец», – написала _a.n.n.a_k._

«Филипп армянин вообще-то! Киркорян раньше», – пошутила karo_linka969.

«А все почему? Потому что цвет настроения синий», – процитировала nastya_nega название хита Киркорова.

Добавим, что Симоньян и Галустян – армяне, у Канделаки грузинские корни, а Киркоров – болгарин.

«Клан Сопрано» – криминально-драматический сериал производства телекомпании HBO.