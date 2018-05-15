В Госдуму внесли проект о запрете размещения средств ФНБ в ценных бумагах США

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому запрещается размещение средств Фонда национального благосостояния России в ценных бумагах США, сообщил лидер СР Сергей Миронов.

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Государственную Думу законопроект о внесении изменений в бюджетный кодекс России», суть которого «в запрете размещения средств национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах в США», передает РИА «Новости» слова Миронова.

«Уж если мы начинаем контрсанкции, давайте начинать с этого», – добавил лидер СР.

Ранее на рассмотрение Государственной думы был внесен законопроект об уголовной ответственности за соблюдение в России западных санкций, предусматривающий наказание вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет. Также законопроект предусматривает штрафы до 600 тыс. рублей.