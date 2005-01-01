Первый построенный в Китае авианосец покинул порт

Первый построенный в Китае авианосец начал тестовое плавание, сообщает Центральное телевидение Китая.

В 7.00 по местному времени (2.00 мск) корабль покинул порт базирования, передает РИА «Новости».

Напомним, второй по счету авианосец Китая, ставший первым собственного китайского производства, был спущен на воду в 2017 году. У Китая уже есть авианосец «Ляонин» (бывший советский «Варяг»), кроме того, строится еще один авианосец собственного китайского производства.