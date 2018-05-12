Борцы за русские школы собрались взять в «людское кольцо» кабмин Латвии

Взгляд
12 мая, суббота  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
Разделы

Российский бюджет ждут колоссальные сверхдоходы

Впервые за семь лет российский бюджет будет профицитнымФото: Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press
В ближайшие полтора года на рынке нефти произойдут кардинальные изменения. Если верить американским аналитикам, заоблачная цена в 100 долларов за баррель вернется. Для России это действительно очень хороший прогноз – страна получит колоссальные деньги, не приходившие в бюджет вот уже много лет. Подробности...
Перейти а раздел…

Как С-300 дают России возможность влиять на Израиль

Россия пока что лишь демонстрировала намерения поставить С-300 СирииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Еще несколько дней назад Москва публично заявляла о готовности поставить в Сирию комплексы С-300. Однако сразу после визита в Россию премьера Израиля позиция руководства РФ была скорректирована. Значит ли это, что Москва и Тель-Авив достигли определенной сделки по этому поводу, и если да, то какой именно? Подробности...
Перейти а раздел…

Мундиаль привнесет в жизнь россиян ряд жестких ограничений

Ограничения в рамках ЧМ-2018 призваны защитить футбольных фанатов от них самих Фото: Егор Алеев/ТАСС
В рамках проведения чемпионата мира по футболу в России будут серьезно усилены меры безопасности. Например, в 11 городах мундиаля могут ввести «сухой закон» и табу на оборот любого оружия, запретить жарить шашлыки и выходить на митинги. С какими еще ограничениями столкнется страна и ее жители на время ЧМ-2018? Подробности...
Перейти а раздел…

Депутат Европарламента: Защитников русских школ ловят на улицах

Власти начали аресты среди сторонников русскоязычного школьного образования властиФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
«Когда на нашу первомайскую акцию пришло 10 тысяч человек – это для Риги очень много, небывалый результат, и это вызвало у властей страх, вот они и развязали войну против нас», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Европарламента Мирослав Митрофанов. Такими словами он объяснил массовые преследования русскоязычных активистов властями Латвии. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Вместе с проукраинскими инфузориями на Самойловой оттопталась и часть россиян

Виктория Федотова, журналист
Включите в себе человеческую позицию. Стоит ли изживший и политизированный музыкальный конкурс нервов тех, кто переживает за Юлю? Нужно ли переживать о том, как воспримут это выступление за рубежом? Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Что будет, если оставить пенсионный возраст, как есть?

Антон Крылов, журналист
Самый эффективный вариант повышения рождаемости в России – полностью отменить пенсии и возложить обязанность по содержанию пожилых людей на их детей. Тогда все бы рожали 4-5 детей, чтобы в старости ни в чем не нуждаться. Подробности...
Обсуждение: 145 комментариев

День Победы пережил роковую черту

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Те, кто в этот день выходит на улицу, замечают: если совсем недавно главными действующими лицами праздника были старики, то теперь это дети. Правнуки с портретами прадедов. О чём это говорит? Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий
    Перейти а раздел…

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 39 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

      Перейти а раздел…

      Миллионы россиян приняли участие в акции «Бессмертный полк»

      В городах России вновь состоялась памятная акция «Бессмертный полк». С каждым годом ее численность растет. В общей сложности в шествии в этом году поучаствовали 10,4 млн человек, в прошлом году – 7,8 млн граждан. Президент Путин принял участие в шествии уже в четвертый раз
      Подробности...

      В Москве прошел парад в честь 73-й годовщины Победы

      В Москве на Красной площади прошел парад, посвященный 73-летию Победы. Впервые в параде приняли участие новейшие боевые машины поддержки танков «Терминатор», роботы «Уран-6» и «Уран-9», беспилотники «Корсар» и «Катран», а также истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»
      Подробности...

      В центре Рима сгорел пассажирский автобус

      В центре Рима, на улице Виа дель Тритоне, сгорел рейсовый автобус. По предварительной версии, причиной происшествия могло быть короткое замыкание. Пассажирам и водителю удалось покинуть автобус
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?
        • Да

        • Нет

        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
        • Да

        • Нет

        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Состоялся первый полет второго самолета МС-21-300
          Кто виноват в уничтожении «Бука» и «Панциря» в Сирии«Полузабытое» оружие замечено блогерами на параде в ХабаровскеКурды сообщили о бое с «неизвестным агрессором» в районе разгрома «вагнеровцев»Заявлявшему о допинге в России журналисту отказали в визе на время ЧМ-2018
          Генпрокурор Украины нашел своего двойника среди бойцов дивизии ССНемецкие экологи захотели сорвать строительство «Северного потока – 2»США заявили о перехвате российских ракетоносцев в районе АляскиПоявилось фото «уничтоженного» сирийского ЗРПК «Панцирь-С»
          Появилось новое предсказание скорого распада УкраиныСША провели воздушную разведку у российских границУкраина заявила о задержании Россией двух рыбаков из БердянскаВ НАТО отметили уникальные для Европы военные возможности России

          Главная тема


          Депутат Европарламента: Защитников русских школ ловят на улицах

          «различное имущество»


          Украина рассказала, что хочет забрать у России в качестве компенсации за Крым

          Черный юмор


          Советник Трампа зло пошутила про умирающего Маккейна

          проигрыш в «евровидении»


          В соцсетях началась травля Юлии Самойловой

          странная «ошибка»


          На Украине обнаружили лазейку для покупки запрещенной российской техники

          авиационный ракетный комплекс


          В США оценили мощь «Кинжала»

          «Хотим ли мы быть вассалами?»


          Французский министр призвал Европу к неподчинению США

          ракетные удары


          Ирано-израильский конфликт дает России уникальный шанс

          репутация ПВО


          Кто виноват в уничтожении «Бука» и «Панциря» в Сирии

          «мы – народ-воин»


          Ирина Алкснис: Искушение присоединиться к этому миру может оказаться непреодолимым

          День Победы


          Эдуард Биров: Великая Отечественная война носила иррациональный характер

          «гражданская пасха»


          Лев Пирогов: Они сражались и погибали не за коммунизм, которого мы так и не построили

          на ваш взгляд


          Мог ли СССР победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников?

          Борцы за русские школы собрались взять в «людское кольцо» кабмин Латвии

          12 мая 2018, 08:35

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          В Латвии запланированы новые акции протеста против реформы образования; в ходе одной из них протестующие хотят создать «людское кольцо» вокруг здания кабмина страны, рассказали в латвийском Штабе защиты русских школ.

          Протестные акции будут приурочены к Международному дню защиты детей. Ожидается, что участие примут несколько тысяч человек, передает RT слова сопредседателя Латвийского комитета по правам человека, члена Штаба Владимира Бузаева.

          «Дата пока еще точно не определена, это будет либо 1 июня, рабочий день, либо 2 июня, выходной. Идея – это символическое кольцо вокруг здания кабинета министров, откуда и вышла эта не нравящаяся нам реформа образования, чтобы привлечь внимание к тому, что все это делается без согласия тех, на кого эти меры направлены», – сказал Бузаев.

          Член Штаба защиты русских школ Андрей Толмачев рассказал, что акция будет согласовываться с местными властями, заявка в самоуправление Риги будет направлена во вторник, 15 мая.

          «У нас одно единственное требование – сохранить русские школы», – подчеркнул он, добавив, что не исключает новых задержаний в ходе акции.

          Толмачев отметил, что протестующие действуют законно, общими методами хотят изменить закон. Целью же задержаний является запугивание и снижение активности.

          Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон, который переводит школы нацменьшинств на латышский язык обучения.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............