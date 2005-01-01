Названо наказание за соблюдение в России введенных Западом санкций

В Госдуме сообщили, какое наказание предусматривает проект закона об ответственности за соблюдение антироссийских санкций.

Законопроект предлагает ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет или штрафы до 600 тыс. рублей для физических лиц, сообщил источник РИА «Новости».

Речь идет о наказании за «совершение действий или бездействий, которые нацелены на исполнение решения иностранных государств о введении мер ограничительного характера», в случае, если это повлияло на сделки или обычные хозяйственные операции.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России может быть внесен на рассмотрение Госдумы 14 мая.

В апреле Володин предложил ввести ответственность за исполнение в России санкций Запада.