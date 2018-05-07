Володин назвал дату внесения законопроекта об исполнении санкций США

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США в России может быть внесен на рассмотрение Госдумы 14 мая.

«Мы работаем над законопроектами о введении уголовной и административной ответственности за соблюдение санкций и планируем этот законопроект внести 14 мая, в понедельник», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

В апреле Володин предложил ввести ответственность за исполнение в России санкций Запада.