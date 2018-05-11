Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу повышался на 11 копеек – до 61,82 рубля, курс евро снижался на 3 копейки – до 73,5 рубля.

Стоимость нефти с утра снижалась на 0,3% – до 77,28 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».