Россияне определились, как называть последние события в Армении

Более половины россиян, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), заявили, что следят за событиями, происходящими в Армении; наиболее часто их называют «бархатной революцией».

По данным социологов, 59% опрошенных проявляют интерес к событиям в Армении, при этом пристально за ними следят лишь 9% россиян, передает ТАСС.

В ходе опроса участникам было предложено кратко описать эти события. При этом 28% опрошенных оценили их как «бархатная революция». Далее следуют «массовые волнения, протестные акции, связанные с выборами Саргсяна» (14%) и «будут выборы нового главы государства» (10%).

Неоднозначно россияне ответили на вопрос о том, как нынешняя ситуация отразится на российско-армянских отношениях: 28% считают, что она приведет к ухудшению отношений, 20% заявили, что отношения улучшатся, 27% уверены, что это никак не повлияет на двусторонние связи.

Социологи отмечают, что 78% опрошенных (в группе интересующихся происходящим) заявили, что в России «скорее невозможно» повторение подобных событий, а 15% придерживаются противоположного мнения.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 7-8 мая среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,2%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.