Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в четверг опустился на 65 копеек – до 62,57 рубля, курс евро снизился на 76 копеек – до 74,25 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,89% – до 77,9 доллара за баррель, передает РИА «Новости».