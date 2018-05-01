Умерла народная артистка СССР Мая Кулиева

Народная артистка СССР Мая Кулиева скончалась в пятницу в Ашхабаде в возрасте 97 лет.

Об этом сообщает RT со ссылкой на газету «Нейтральный Туркменистан».

Мая (Мамаджан) Кулиева – советская и туркменская оперная певица, киноактриса. Герой Туркменистана (2008), народная артистка СССР (1955).

Долгое время Кулиева работала в Туркменском государственном академическом театре оперы и балета имени Махтумкули в качестве оперной солистки, главного режиссера и режиссера-постановщика.