На Украине рассказали о масштабах коррупции на границе

Представитель Волынской таможни Петр Евтушок рассказал, каких масштабов достигла коррупция при ввозе товаров на Украину.

В эфире телеканала «Аверс» Евтушок рассказал, что на таможенном посту «Устилуг» в январе-феврале 2018 года организовали схему незаконного ввоза товаров в транспортных средствах с уклонением от уплаты налогов.

По его словам, при нынешнем числе автомобилей и их загруженности через начальника одного поста за смену проходит от 50 до 250 тыс. долларов от контрабандистов, передает РИА «Новости».

О проблеме контрабанды на Волынской таможне говорят не впервые. Ранее председатель Волыньсовета Игорь Палица заявлял, что на Украину въезжают забитые товарами автомобили, хотя в товарных декларациях – нули. Он дал поручение обратиться к генконсульству Польши в Луцке, и теперь власти Украины будут получать информацию о загруженности автомобилей напрямую от польской таможни.

В феврале лидер общественного движения «Украинский выбор», политик Виктор Медведчук заявлял о «катастрофическом» состоянии украинской экономики после четырех лет «еврореформ».