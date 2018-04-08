В Сенате США предложили наложить санкции на Путина

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что на месте американских властей наложил бы санкции лично на президента России Владимира Путина.

По его словам, санкции в отношении «ближнего круга Путина» – это первый шаг. На уточняющий вопрос, выступает ли он за введение санкций против самого президента России, Грэм ответил «разумеется», передает RT.

«Да. Видите ли, британцы говорят, что, по их мнению, русские пытались убить бывшего российского шпиона и британского гражданина на их территории и что эту операцию организовал Путин», – сказал он. По его словам, американские спецслужбы считают, что Путин лично одобрил вмешательство в выборы в 2016 году в США.

Грэм уверен, что ничего важного в России не происходит без ведома Путина.

«Это самый большой плюс диктатора: ты знаешь все обо всем», – заявил он.

Ранее он говорил, что США должны ударить по России, лишив ее покупателей российского газа и нефти.