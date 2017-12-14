Опубликовано видео столкновения танкера с особняком в Турции

В Сети появилось видео, сделанное из ресторана рядом с особняком XVIII века в Стамбуле, на котором зафиксирован момент столкновения танкера со зданием.

На видео, опубликованном жителем Турции Кемалем Болумом в Facebook, люди находятся в ресторане, находящемся на первом этаже здания рядом с особняком. В момент столкновения с танкером они убегают, однако затем возвращаются, чтобы рассмотреть последствия инцидента.

Накануне сообщалось, что сухогруз врезался в деревянный особняк XVIII века в Стамбуле, в результате против Босфор временно закрыли для прохода судов.

Историческое здание значительно повреждено: была разрушена выходящая на воду стена на втором и третьем этажах. Стоимость особняка оценивается в 85 млн долларов.