Суд в США отказался рассматривать иск «Северстали» против пошлин на сталь

Суд по международной торговле США не стал рассматривать иск «дочек» холдинга «Северсталь» против новых американских ввозных пошлин на сталь.

«Суд находит, что истцы показали, хотя и не особенно убедительно, наличие непоправимого ущерба. Однако степень потенциального ущерба недостаточна, чтобы перевесить низкие шансы истцов на успех иска при его рассмотрении по существу», – говорится в 25-страничном решении судьи Джейн Рестани, передает РИА «Новости».

В начале марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. По его словам, это сделано ради «защиты национальной безопасности» США.

В Евросоюзе осудили это решение Вашингтона. В Германии, в частности, заявили, что пошлины США противозаконны, а ЕК пообещала ввести торговые меры против США.